تاجر يتحرش بخادمة مستغلا غياب زوجته في الدرب الأحمر

كتب – فتحي سليمان:

تحرش تاجر بخادمة في منطقة ميدان الحلمية بالدرب الأحمر، اليوم الأحد، وذلك أثناء تنظيفها سلم العقار الذي يقطن به، مستغلاً غياب زوجته وأولاده عن المنزل، وحاول إجبارها على دخول شقته إلا أنها أطلقت صرخات استغاثة، وتمكن الجيران من ضبطه.

تلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "إيمان"، 30 سنة، تفيد بأنها اعتادت العمل وغسيل سلم العقار رقم 34 بميدان الحلمية، وأثناء تأدية عملها تحرش بها تاجر يدعى "ح. ن."، 43 سنة، مستغلاً غياب زوجته وأبنائه عن المنزل.

وقالت المبلغة إنه المتهم حاول التحرش بها، وإجبارها على دخول شقته بالإكراه واغتصابها، لكنها أطلقت صرخات استغاثة، واستشهدت ببعض الجيران الذين تمكنوا من ضبط المتهم.

حضرت دورية أمنية إلى موقع المشاجرة، وألقت القبض على السائق، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.