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البديل الألماني: النتيجة الجيدة للحزب إعلان حرب على الحكومة المقبلة

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مصراوي Masrawy

البديل الألماني: النتيجة الجيدة للحزب إعلان حرب على المقبلة

06:47 م الأحد 24 سبتمبر 2017

البديل الألماني: النتيجة الجيدة للحزب إعلان حرب على الحكومة المقبلة

الكسندر جاولاند

برلين - (د ب أ):
وصف الكسندر جاولاند، نائب زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، النتيجة الجيدة التي حققها الحزب اليميني الشعبوي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم الأحد، أنها بمثابة إعلان حرب على الحكومة الألمانية المقبلة.

وقال المرشح الرئيسي للحزب:" تستطيع هذه الحكومة أن ترتدي ملابس ثقيلة فسوف نصطادها، وسنستعيد بلادنا وشعبنا".

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الأولية التي أجريت في أعقاب التصويت في الانتخابات الألمانية أظهرت أن حزب البديل جاء كثالث أقوى حزب في ألمانيا.

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