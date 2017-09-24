ميركل مستشارة ألمانيا للمرة الرابعة

القاهرة (مصراوي)

فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمنصب المستشارة الألمانية للمرة الرابعة، بعد أن أقر منافسها الرئيس مارتن شولتز بالخسارة في الانتخابات العامة التي جرت اليوم.

وأقر الحزب الاشتراكي يعترف بهزيمته "الكبيرة"، وقالت نائبة رئيس الحزب مانويلا شفيسيغ في تصريحات نقلتها دويتشه فيله، أن الحزب لن يشارك في ائتلاف حكومي جديد وسيجلس على مقاعد المعارضة.

وكان الناخبون في ألمانيا قد بدأوا منذ صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها الحزب الديموقراطي المسيحي بزعامة ميركل والذي يحوز حاليا أكبر نسبة من مقاعد البرلمان (البوندستاج).

ويشارك حزب ميركل في ائتلاف مع خصمه السياسي الحزب الديمقراطي الاشتراكي ، في حين من المرجح أن يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني على مقاعد في البرلمان لأول مرة.

وتعتبر هذه الانتخابات مهمة في المشهد الانتخابي الألماني لأنها قد تقود إلى تمثيل ستة أحزاب في البرلمان الألماني ، وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.