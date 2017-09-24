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أمريكا تقتل 17 من داعش ليبيا في غارات جوية

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مصراوي Masrawy

أمريكا تقتل 17 من داعش ليبيا في غارات جوية

06:39 م الأحد 24 سبتمبر 2017

أمريكا تقتل 17 من داعش ليبيا في غارات جوية

أرشيفية

القاهرة (مصراوي)

قالت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا الأحد إنها شنت ست ضربات جوية على معسكر لتنظيم داعش في ليبيا وقتلت 17 مسلحا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان إن الضربات التي نفذت يوم الجمعة استهدفت معسكرا على مسافة 240 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سرت التي كانت ذات يوم معقلا للمتشددين في ليبيا.

وأضاف البيان أن المعسكر كان يستخدم لنقل المقاتلين إلى ليبيا وخارجها والتخطيط لشن هجمات وتخزين أسلحة.

وقال البيان "استغل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة المناطق غير الخاضعة لسيطرة في ليبيا لإقامة ملاذات للتآمر والتحريض وتوجيه الهجمات الإرهابية".

وسيطر تنظيم داعش على سرت في أوائل عام 2015 وحولتها إلى أهم قاعدة لها خارج معلقها الرئيسي في العراق وسوريا واجتذبت أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب إلى المدينة.

لكن التنظيم وجد صعوبة في الحفاظ على موطئ قدم له في أماكن أخرى في ليبيا بعد أن طرد بحلول ديسمبر الماضي من سرت بعد حملة استمرت ستة أشهر قادتها كتائب من مدينة مصراتة في غرب البلاد وساندتها ضربات جوية أمريكية.

وتحول متشددو داعش إلى الوديان الصحراوية والتلال الواقعة إلى الجنوب الشرقي من طرابلس في ظل مسعاهم لاستغلال الانقسامات السياسية في البلاد بعد هزيمتهم في سرت.

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مصراوي Masrawy

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