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تسليم مليون ورقة انتخابية قبل أسبوع من استفتاء كتالونيا على الاستقلال

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مصراوي Masrawy

تسليم مليون ورقة انتخابية قبل أسبوع من استفتاء كتالونيا على الاستقلال

06:37 م الأحد 24 سبتمبر 2017

تسليم مليون ورقة انتخابية قبل أسبوع من استفتاء كتالونيا على الاستقلال

مدريد - (د ب أ):
وزع مؤيدو استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا مليون ورقة اقتراع في أنحاء الإقليم اليوم الأحد وذلك قبل أسبوع من إجراء عملية التصويت المحظورة من جانب محاكم إسبانية.

وقال خوردي كويزارت رئيس الرابطة الثقافية لسباق النقاط "أومنيم" للثقافة واللغة الكتالونية إنه تم تسليم أوراق الانتخاب إلى الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في برشلونة ومدن أخرى ومجتمعات في كتالونيا.

كانت الشرطة الإسبانية قد صادرت نحو 10 ملايين ورقة اقتراع في الأيام القليلة الماضية في إطار العديد من الأساليب لعرقلة الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر القادم.

وقال كويزارت خلال كلمة في برشلونة كجزء من فعاليات"ماراثون من أجل الديمقراطية" على نطاق كتالونيا والتي نظمها انفصاليون إن "أسلحتنا الأكثر خطورة هي أوراق الاقتراع وصناديقها. لن يستطيعوا التحكم في ديمقراطيتنا".

وتتبع مدريد العديد من الطرق المثيرة للجدل في محاولة لوقف الاستفتاء من بينها شن مداهمات على أبنية حكومية في الإقليم واحتجاز سياسيين كتالونيين وإحكام السيطرة على قوات شرطة الإقليم. ويحتج مئات الآلاف من الأشخاص على تلك الإجراءات.

كان رئيس الوزراء ماريانو راخوي جدد موقفه الثابت بشأن الاستفتاء أمس السبت متعهدا بعدم حدوثه، بينما يتعهد رئيس كتالونيا تشارلز بويجدمونت بإتمامه.

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