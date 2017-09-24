إقليم كردستان يرسم صورة الأقليم في حال انفصاله عن العراق

العراق - (د ب أ):

أعلن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان اليوم الأحدعن وثيقة سياسية ترسم صورة الإقليم في حال انفصاله عن العراق، وتحدد حقوق المكونات الطائفية والقومية والدينية فيه.

وقال عضو المجلس خليل إبراهيم في مؤتمر صحفي إن" الوثيقة تتألف من 15 فقرة تتضمن الحقوق القومية والسياسية والطائفية والثقافية والإدارية لمكونات كردستان، وتمت صياغتها من قبل ممثلي المكونات الطائفية والقومية والدينية

الموجودة في الإقليم".

وتابع أن "الوثيقة تقضي بأن كردستان ستكون، في حال انفصالها، دولة مدنية فيدرالية تحفظ حقوق مكوناتها القومية والطائفية، بما فيها الكرد والعرب والتركمان والكلد السريان والأشور والأرمن والإيزيديون والمسيحيون والمسلمون والكاكائية واليهود والزرادشتيون والمندائيون".

وأوضح أن "دولة كردستان" سوف تعتمد، حسب الوثيقة، اللغات الخمس بشكل رسمي فيها، أي الكردية والعربية والتركمانية والسريانية والأرمنية، مضيفا أن التركمان والعرب والإيزيديين وبقية المكونات سيحكمون، حسب النظام الفيدرالي، مناطقهم، مشيرا إلى ان جميع المكونات سوف تحصل على التمثيل في المناصب الحكومية وقوات البيشمركة، وعلم الدولة الجديدة سوف ينظم قانونيا ليمثل جميع هذه المكونات".