مسئول في فتح يرجح توجه حكومة الوفاق إلى غزة الأسبوع المقبل

رام الله - (د ب أ):

قال مسئول في حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إنه من المرجح توجه حكومة الوفاق الفلسطينية إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل.

وعزا أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، تأخير توجه الحكومة إلى قطاع غزة الذي كان مقررا هذا الأسبوع لأسباب فنية واستكمال التحضيرات.

وأشار الرجوب إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مرتبط بزيارات خارجية نهاية الأسبوع الجاري، كما أن حلول الأعياد اليهودية لدى إسرائيل سيعني إغلاق المعابر مع قطاع غزة.

وأكد الرجوب أن اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيعقد في رام الله مساء اليوم وأخر مشترك لأركان القيادة الفلسطينية يوم غد لبحث مستجدات ملف المصالحة وآليات التعامل معه في المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة المركزية دعت عقب اجتماع لها في رام الله الليلة الماضية حكومة الوفاق إلى الذهاب إلى قطاع غزة بهدف "تقييم الوضع والبدء في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصلاحيات في كل المجالات".

وجاءت دعوة مركزية فتح بعد ستة أيام من إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في غزة المشكلة منذ شهور وتمكين حكومة الوفاق (المشكلة منذ 2014 بموجب تفاهمات سابقة للمصالحة) من استلام حكم القطاع.

من جهتها انتقدت حماس في وقت سابق اليوم "خلو" بيان اللجنة المركزية لفتح من أي مواقف أو قرارات تتعلق بإلغاء إجراءات السلطة الفلسطينية "العقابية" ضد قطاع غزة.

وفرضت السلطة الفلسطينية قبل خمسة أشهر إجراءات تقليص للدعم المالي لصالح قطاع غزة بما في ذلك خصم رواتب موظفيها في القطاع وإمدادات الكهرباء للضغط على حماس من أجل حل لجنتها الإدارية.