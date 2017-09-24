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5 دول عربية تشارك في مهرجان الهجن بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

5 دول عربية تشارك في مهرجان الهجن بالوادي الجديد

06:38 م الأحد 24 سبتمبر 2017

5 دول عربية تشارك في مهرجان الهجن بالوادي الجديد

رئيس مركز باريس اللواء محمد العدوي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تشارك 5 دول عربية في مهرجان الهجن بمحافظة الوادي الجديد، يوم الخميس المقبل، على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وقال رئيس مركز باريس، اللواء محمد العدوي إن المهرجان يقام يومي 30 سبتمبر الجاري، إلى الأول من أكتوبر المقبل، على مضمار نادي الهجن، في قرية بغداد التابعة للمركز، بحضور وفود من 5 دول عربية هي (تونس، والجزائر، والأردن، والكويت)، وبمشاركة لاعبين وجمال من محافظات الأقصر، وسوهاج، وأسوان، وشمال وجنوب سيناء، ومطروح.

وأضاف العدوي، أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإقليم، سيشهدان فعاليات ختام المهرجان، وتكريم الفرق الفائزة، يوم السبت المقبل، ضمن احتفالات العيد القومي.

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