بالصور - نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد منشآت وكليات فرع أسيوط

أهالي عن تحويل دار مناسبات لمدرسة في البحيرة: "قسمنا الفصول بالخشب"

أسيوط - أسامة صديق:

⁠⁠⁠⁠⁠تفقد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأحد، سير الدراسة بكليات الجامعة، فرع أسيوط، وتأكد من كافة الأمور الخاصة بضمان حسن سير العملية التعليمية.

رافق عبدالرؤوف، خلال الجولة الدكتور محمد رفعت حمدان، عميد كلية البنات بأسيوط، والدكتور حسام حسنين، عميد كلية التجارة بنات بأسيوط.

وأدى طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط، صباح اليوم الأحد، تحية العلم بمشاركة نائب رئيس الجامعة، وحسني صبري، الأمين العام المساعد بالجامعة، ومدير عام رعاية الشباب، إبراهيم عباس.