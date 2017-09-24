أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور - نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد منشآت وكليات فرع أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد منشآت وكليات فرع أسيوط

06:34 م الأحد 24 سبتمبر 2017

  • عرض 15 صورة

    2017_9_24_18_25_8_784.jpg

  • عرض 15 صورة

    be41225fb9.jpg

  • عرض 15 صورة

    6c438782a8.jpg

  • عرض 15 صورة

    d35dda438c.jpg

  • عرض 15 صورة

    a92b911112.jpg

  • عرض 15 صورة

    52d46ba0dd.jpg

  • عرض 15 صورة

    24c57c7608.jpg

  • عرض 15 صورة

    9c4e79dc8c.jpg

  • عرض 15 صورة

    2017_9_24_18_26_2_518.jpg

  • عرض 15 صورة

    f7d68e7b38.jpg

  • عرض 15 صورة

    977110b551.jpg

  • عرض 15 صورة

    b94034ad58.jpg

  • عرض 15 صورة

    0822af7477.jpg

  • عرض 15 صورة

    05cb4a267e.jpg

  • عرض 15 صورة

    97f9e47eed.jpg

إعادة الألبوم

أهالي عن تحويل دار مناسبات لمدرسة في البحيرة:

الألبوم التالى

أهالي عن تحويل دار مناسبات لمدرسة في البحيرة: "قسمنا الفصول بالخشب"

أسيوط - أسامة صديق:

⁠⁠⁠⁠⁠تفقد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأحد، سير الدراسة بكليات الجامعة، فرع أسيوط، وتأكد من كافة الأمور الخاصة بضمان حسن سير العملية التعليمية.

رافق عبدالرؤوف، خلال الجولة الدكتور محمد رفعت حمدان، عميد كلية البنات بأسيوط، والدكتور حسام حسنين، عميد كلية التجارة بنات بأسيوط.

وأدى طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط، صباح اليوم الأحد، تحية العلم بمشاركة نائب رئيس الجامعة، وحسني صبري، الأمين العام المساعد بالجامعة، ومدير عام رعاية الشباب، إبراهيم عباس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. انتظام الطلاب في أول أيام الدراسة بالمنوفية

    أخبار

  • بالصور- طابور الصباح في الشارع بمدرسة "ورورة" ببنها

    أخبار

  • أول يوم مدارس.. انتظام بالتجريبي والخاص وفوضى في الحكومي بالإسماعيلية

    أخبار

  • بالوعات الصرف المفتوحة تهدد حياة الطلاب بأسيوط - صور

    أخبار

إعلان

3ae5eb001a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته