"صاروخ كهربائي" يصيب عاملا في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب عامل في القاعدة البحرية ببورسعيد، مساء اليوم الأحد، بقطع في القصبة الهوائية، نتيجة انفصال سلاح الصاروخ الكهربائي، الذي يستخدمه، واتجاهه صوب رقبته.

واستقبل مستشفى بورسعيد العام "كامل جودة" 24 عامًا، مصابًا بقطع في القصبة الهوائية، حالته خطرة، نتيجة عمله على صاروخ كهربائي لقطع الحديد، ما أدى إلى ذبح رقبته بعدما انفصل السلاح عن جسم الصاروخ.

جاري تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى آل سليمان التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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