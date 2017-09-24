وزير الدفاع: حريصون على انتقاء خيرة الشباب للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

تفقد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أحد مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك خلال إختبارات المواجهة الشخصية بحضور مديرى الكليات والمعاهد العسكرية لتقييم وانتقاء الطلبة المرشحين لاستكمال مراحل اختبارات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بمقر مكتب تنسيق القبول بالكلية الحربية.

وناقش القائد العام عدد من الطلبة في أسلوب تنفيذ الاختبارت المختلفة التي خضعوا لها خلال المراحل السابقة، وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة الشريفة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وأكد صبحي، حسبما أفاد بيان للقوات المسلحة، على حرص القيادة العامة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية التي وفرت لها القيادة العامة كافة الإمكانيات لبناء جيل من ضباط المستقبل الذين ترتكز عليهم القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام التي تسند إليها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وأكد القائد العام أن مصر حريصة على بناء أجيال قادرة على العمل وتحمل المشاق للحفاظ على مسيرة بناء الوطن، باعتبارهم العنصر الرئيسي والفعال في بناء الدولة المصرية، لافتاً الى أن الثوابت والقيم الوطنية هي الأساس التي ترتكز عليه الدول في بناء رقيها وتطورها، وأن مصر تحتاج إلى أبنائها المقاتلين في كافة القطاعات كي يؤدي كلاً منهم المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.