أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع: حريصون على انتقاء خيرة الشباب للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع: حريصون على انتقاء خيرة الشباب للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية

06:07 م الأحد 24 سبتمبر 2017

وزير الدفاع: حريصون على انتقاء خيرة الشباب للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية

الفريق أول صدقى صبحي

كتب- مصطفى المنشاوي:

تفقد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أحد مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك خلال إختبارات المواجهة الشخصية بحضور مديرى الكليات والمعاهد العسكرية لتقييم وانتقاء الطلبة المرشحين لاستكمال مراحل اختبارات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بمقر مكتب تنسيق القبول بالكلية الحربية.

وناقش القائد العام عدد من الطلبة في أسلوب تنفيذ الاختبارت المختلفة التي خضعوا لها خلال المراحل السابقة، وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة الشريفة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وأكد صبحي، حسبما أفاد بيان للقوات المسلحة، على حرص القيادة العامة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب للانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية التي وفرت لها القيادة العامة كافة الإمكانيات لبناء جيل من ضباط المستقبل الذين ترتكز عليهم القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام التي تسند إليها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وأكد القائد العام أن مصر حريصة على بناء أجيال قادرة على العمل وتحمل المشاق للحفاظ على مسيرة بناء الوطن، باعتبارهم العنصر الرئيسي والفعال في بناء الدولة المصرية، لافتاً الى أن الثوابت والقيم الوطنية هي الأساس التي ترتكز عليه الدول في بناء رقيها وتطورها، وأن مصر تحتاج إلى أبنائها المقاتلين في كافة القطاعات كي يؤدي كلاً منهم المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحف القاهرة تبرز بدء العام الدراسي الجديد وتسلم مصر أحدث فرقاطة بحرية

    أخبار

  • ​مسؤول عسكري أمريكي يشيد بكفاءة القوات المصرية في تدريبات "النجم الساطع"

    أخبار

  • بالصور.. ختام مناورات "النجم الساطع" بين مصر وأمريكا

    أخبار

  • نشاط في نيويورك يتصدر اهتمامات الصحف اليوم

    أخبار

إعلان

0db904edce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة