مقتل واصابة عشرات الحوثيين في معارك شمال غرب اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في معارك بمحافظة حجة 123 كم شمال غرب صنعاء.

وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قوات اللواء الثاني حرس المرابط في جبهة ميدي صدت هجوما عسكريا نفذته مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية -الحوثيون وقوات صالح- على المواقع التابعة للواء جنوب شرق مدينة ميدي".

واضاف البيان أن "المليشيا لم تحقق أي تقدم في مواقع الجيش الوطني"، مؤكدا "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم خلال صد الهجوم بالإضافة إلى أسر عنصريين من عناصر المليشيا أحدهما من محافظة حجة.. والآخر من محافظة الحديدة".