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ترامب يهاجم لاعبي الدوري الأمريكي لقيامهم بحركة احتجاجية أثناء عزف النشيد الوطني

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مصراوي Masrawy

يهاجم لاعبي الدوري الأمريكي لقيامهم بحركة احتجاجية أثناء عزف النشيد الوطني

06:16 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ترامب يهاجم لاعبي الدوري الأمريكي لقيامهم بحركة احتجاجية أثناء عزف النشيد الوطني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

برلين - (د ب أ):
دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى حربه في مجال الرياضة على تويتر على الرغم من توجه مشجعين لمشاهدة المباريات اليوم الأحد، مقترحا مقاطعة الدوري ومطالبا بفصل اللاعبين الذين يعترضون على عدم المساواة الاجتماعية ويطالبون بالقضاء عليها .

وندد ترامب بلاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم ممن رفض الوقوف باعتدال خلال عزف النشيد الوطني في إطار حركة "انحني" للاحتجاج على عدم المساواة الاجتماعية والتي بدأت العام الماضي من جانب لاعب خط الوسط الأمريكي كولين كابرنيك.

وكان العديد من لاعبي الدوري الأمريكي قد مالوا بأجسامهم في انحناء خلال عزف النشيد الوطني الأمريكي في مستهل مباراة فريقي "جاكسونفيل جاجوارز" و"بالتيمور رافينز" في ويمبلى بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد.

ويقام عدد من مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم في لندن كل عام.

وغرد ترامب على تويتر قائلا: "إذا كان اللاعبون يريدون الحصول على امتياز تحقيق ملايين الدولارات في الدوري الوطني لكرة القدم أو في دوريات أخرى ، فيجب عدم السماح له أو لها بأن يبدي عدم احترامه لعلمنا الأمريكي العظيم".

وقال: "إذا رفض مشجعو الدوري حضور المباريات إلى أن يتوقف اللاعبون عن عدم احترامهم لعلمنا وبلادنا، فستلاحظون تغيرا سريعا. افصلوهم أو أوقفوهم".

وبعد ساعات من تغريداته، انحنى العديد من اللاعبين أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراتهم التي أقيمت في ويمبلى بلندن.

كان كولين كابرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، أول من قام بهذا النوع من الاحتجاجات في العام الماضي ضد التمييز العنصري وعنف الشرطة، وتعرض لردود أفعال قوية، كما تعرض لهجوم شديد من ترامب هذا العام.

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مصراوي Masrawy

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