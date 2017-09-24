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سوريون يديرون فندقاً في هولندا يقدم لزبائنه تجربة العيش في زنزانات

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مصراوي Masrawy

سوريون يديرون فندقاً في هولندا يقدم لزبائنه تجربة العيش في زنزانات

06:16 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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لندن (بي بي سي)
يقدم فندق موفمنت الذي افتتح هذا الشهر في أحد أبراج بلمربايس في العاصمة الهولندية امستردام تجربة فريدة من خلال العيش في زنزانة.

وكان هذا الفندق في الماضي أحد أسوا سجون هولندا، وكان يضم في الماضي أعتى المجرمين ومنهم مجموعة اختطفت قطب صناعة الجعة فريدي هينيكين في عام 1983 للحصول على فدية قيمتها 17 مليون يورو. وأغلق السجن في يونيو حزيران عام 2016.

وجميع العاملين بالفندق من طالبي اللجوء وقع عليهم الاختيار عليهم من بين مجموعة من 600 طالب لجوء أغلبهم من سوريا استضافتهم الهولندية بشكل مؤقت في جزء آخر من المجمع ولكن ليس كسجناء.

ويعلم العاملون أن وضع إقامتهم غير مؤكد لكنهم يأملون في اكتساب خبرة تساعدهم على كسب عيشهم في المستقبل.

ويقول روب هوجرورف وهو هولندي نظم المشروع بتبرعات ومساعدات من عدة جهات إن العاملين يسعون للحصول على شهادة تمكنهم من العمل في القطاع الفندقي في هولندا أو حيثما ينتهي بهم الحال.

ويتراوح سعر الغرفة بين 99 و140 يورو في الليلة، وكل غرفة مزينة بكلمة واحدة على الجدار تهدف إلى استحضار التناقضات العديدة التي يمثلها المكان وهي ”حرية؟“

هذا المحتوى من

BBC

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