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بسرعات خيالية.. «دودج تشالنجر ديمون» تقترب من لقب الأسرع في العالم

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بسرعات خيالية.. «دودج تشالنجر ديمون» تقترب من لقب الأسرع في العالم بسرعات خيالية.. «دودج تشالنجر ديمون» تقترب من لقب الأسرع في العالم

التحرير

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أكدت شركة "دودج" الأمريكية، أن سيارتها الخارقة الشهيرة "تشالنجرديمون" الجديدة، تتمتع بمعدلات تسارع قياسية وتم اختبارها فعليًا بشكل رسمي.

وبحسب موقع "موتور أوثوريتي"، فإن الشركة الأمريكية أعلنت أن السيارة تستطيع الانتقال من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 2.3 ثانية فقط، لتصبح قريبة من لقب السيارة الأسرع في العالم.

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وتتأخر "تشالنجر ديمون" الجديدة بفارق 0.02 ثانية فقط عن "بوجاتي تشيرون" الشهيرة، صاحبة لقب السيارة الأسرع في العالم، والتي استطاعت في 2017 تحقيق رقم قياسي للتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 2.1 ثانية فقط.

 

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التحرير

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