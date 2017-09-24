حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 25 سبتمبر 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: الخلافات مع بعض الزملاء تكون لها انعكاسات على نوعية العمل، وهذا ليس في مصلحتك



عاطفياً: عليك أن تجد السبب الحقيقي لردة فعل الشريك، وهذا سيسهّل الأمور لتوضيح النقاط العالقة بينكما والتوصل إلى حل يرضيكما



صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك يكون سلبياً جداً على وضعك الصحي

برج الثور

مهنياً: يخلصك شخص غير متوقع من التعب والضغوط، لكن لا تسمح لأعمالك بأن تتراكم لأنها قد تتأخر



عاطفياً: لا تختلق المشاكل مع الشريك بل اعمل على تطويقها قبل أن تتأزم وتودي بكما إلى الأسوأ



صحياً: تجنّب الأشخاص السلبيين وأصحاب النيّات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً

مهنياً: لا تجري الأمور في مصلحتك اليوم وتزداد المسائل الصعبة تعقيداً، لكن بقدرتك وذكائك تتوصل إلى إيجاد الحلول الناجعة



عاطفياً: تشعر بالملل في علاقتك بالشريك وتفكر في القيام بمغامرة عاطفية تكون أكثر إثارة



صحياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل الصحي، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من التدخل في مسائل وقضايا مهنية لا تخصّك لئلا تتلقى أي لوم أو ملاحظة من أرباب العمل



عاطفياً: عش يومك ولا تضيّع على نفسك أيّ فرصة للحصول على الحب والسعادة



صحياً: تتحدى المصاعب وتتوصل إلى تحقيق النتائج المتوخاة على الصعيد الصحي

برج الأسد

مهنياً: الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية، كما للسفر والرحلات الممتعة



عاطفياً: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصاً أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعوّق تطور العلاقة بينكما



صحياً: أهمل كل من يحاول إثارة عصبيتك، وابتعد عن الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك

مهنياً: كُن حذراً جداً من الأخطاء والمشكلات، فأنت في دائرة الخطر، لكنّك تنتصر على السلبيات



عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء التي تتوقعها بعد طول انتظار



صحياً: إذا كنت تعاني قلّة النوم والأرق، فحاول أن تعالج الموضوع سريعاً قبل تفاقمه

برج الميزان

مهنياً: تدخل مرحلة مهنية مهمة جداً اليوم، ويسلط الضوء عليك وتحلق في سماء النجاح وتنال مكافأة كبيرة جداً



عاطفياً: إهتمّ بنفسك أكثر حتى تكسب حبّ أحد الأشخاص من الطرف الآخر



صحياً: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب

مهنياً: تكون محط تقدير من أرباب العمل، وتحصل على ترقية وزيادة في الراتب



عاطفياً: تعارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرضه عليك الشريك، لكن العشوائية لن تكون في مصلحتك



صحياً: خطط للمستقبل بخطى ثابتة، ولا سيما على صعيد المحافظة على صحة سليمة ورشيقة، فهي الأساس للقيام بأي شيء آخر

برج القوس

مهنياً: تحقّق ربحاً وتبدأ جديداً وتهتم بآفاق واسعة وواعدة وتخرج عن الروتين وتهتم بشخص غريب أو أجنبي



عاطفياً: الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع الشريك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة يمكن أن تؤذي العلاقة جداً



صحياً: إذا حاولت التخلص من السمنة الزائدة والترهل، ليكن ذلك بطريقة مدروسة وبإرشادات من أصحاب الاختصاص

برج الجدي

مهنياً: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهنالك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة



عاطفياً: المعاملة الجيّدة تساعد على بناء أسس متينة مع الشريك والسير في العلاقة نحو شاطئ الأمان



صحياً: حاول قدر المستطاع أن تبتعد عن المأكولات الدسمة وأقبل على تلك الخفيفة والصحية ولا سيما في المساء

مهنياً: ربما تعدً لشيء مميز وتعبّر عن نفسك بصورة جيدة، فتقدم عرضاً مهما يلفت نظر بعض النافذين من خلال بعض المشاريع الفنية



عاطفياً: خلاف مع الشريك على بعض الأولويات، لكن الأمر بسيط ولا يستحق الذكر وسرعان ما تعود المياه إلى مجاريها بينكما



صحياً: إياك وإهمال صحتك من أجل ولائم لن تعود عليك إلا بالبدانة والصحة السيئة

مهنياً: الخلافات مع بعض الزملاء تكون لها انعكاسات على نوعية العمل، وهذا ليس في مصلحتك



عاطفياً: عليك أن تجد السبب الحقيقي لردة فعل الشريك، وهذا سيسهّل الأمور لتوضيح النقاط العالقة بينكما والتوصل إلى حل يرضيكما



صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك يكون سلبياً جداً على وضعك الصحي

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