بالصور.. "أمن بورسعيد" يوزع الهدايا على تلاميذ المدارس
بالصور.. "أمن بورسعيد" يوزع الهدايا على تلاميذ المدارس
06:03 م الأحد 24 سبتمبر 2017
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"مصراوي" أمام مدارس الإسكندرية.. "توك توك" وزحام وباعة جائلين (صور)
بورسعيد - طارق الرفاعي:
وزعت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء أمجد عبدالفتاح، اليوم الأحد، كراسات وجداول حصص على عدد من تلاميذ المدارس، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، بشأن تفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
ودونت على الكراسات والجداول عبارات وصور، أكدت حسن العلاقة بين رجل الأمن والمواطن، وشعارات تدعوا لبث روح الولاء والانتماء للوطن، ومواقف من تضحيات جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.
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