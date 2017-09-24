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إغلاق 119 منشأة طبية مخالفة في القليوبية

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مصراوي Masrawy

إغلاق 119 منشأة طبية مخالفة في القليوبية

06:03 م الأحد 24 سبتمبر 2017

إغلاق 119 منشأة طبية مخالفة في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استصدار قرارات إغلاق لـ119 منشأة طبية مخالفة، ومراكز طبية ومعامل تحاليل، ومستشفيات، وصيدليات ومخزن أدوية على مستوى مراكز المحافظة خلال الشهر الجاري، بهدف ضبط العمل داخل تلك المنشآت والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

وأشار الطباخ، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة، وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص، لافتًا إلى أن قرارات الغلق جاءت لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى وعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية.

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