"مصراوي" أمام مدارس الإسكندرية.. "توك توك" وزحام وباعة جائلين (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

فوضى وزحام وباعة جائلين.. هكذا مر اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بمجمع المدارس التجريبية "لغات وعربي" بشارع صندوق الدعم في العوايد شرقي الإسكندرية.

ورصد "مصراوي" من أمام المدارس، معاناة تلاميذ الفترة الصباحية في الخروج من بوابات المدارس، بسبب حصار الباعة الجائلين وتزاحم أولياء الأمور.

وتحت شعار"مدرستي جميلة نظيفة متطورة" الذي دون على جدران إحدى تلك المدارس، والتي حملت اسم "أحمد الباقورى الرسمية لغات" وتتبع إدارة المنتزه التعليمية، وقف باعة الآيس كريم والمشروبات دون أي رقابة.

وتسبب انتشار مركبات الـ"توك توك" والميكروباص صغير الحجم المعروف بـ"التومناية"، في توقف حركة المرور بالكامل بالشارع المؤدي للمدارس.

ومع تعالي صيحات الباعة الجائلين وآلات تنبيه السيارات والـ"توك توك"، عمت الفوضى في محيط وحرم المدارس، وسط غياب تام من مسؤولي التعليم أو المرور.

واستغل بعض التلاميذ مرور سيارة "ربع نقل" فقاموا بملاحقتها والصعود بداخلها، ما شكل خطورة كبيرة على حياتهم، دون أي تدخل من جانب أمن المدرسة.

وياتي هذا بالمخالفة لتوجيهات الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، من المناطق المحيطة بأسوار المدارس، حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي، وأرواح التلاميذ، والعمل على تيسير العملية التعليمية.

وانتظمت الدراسة، صباح اليوم الأحد، في 2285 مدرسة بالإسكندرية، تستوعب مليون و150 ألف طالب وطالبة، بينهم 200 مدرسة تعمل بنظام الفترتين.