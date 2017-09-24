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مديرة مدرسة في البحيرة ترفض قرارا بإعادة 5 معلمات للعمل (صور)

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التحرير

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نظمت 5 معلمات بمدرسة تحسين الصحة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، بعد رفض مدير المدرسة قرار المحافظ بإعادتهن للعمل مرة أخرى بعد فصلهن.

ورفعت المدرسات المتضررات وهن كل من وفاء محمد الجمل وعزة عبدالسلام زغلول، وعايدة رجب زيدان وأمل الحصافي عشبة وهالة سعيد منصور، لافتات تنديد لرفض قرار المحافظ بإعادتهن للعمل مرة أخرى.

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وقالت وفاء الجمل لـ"التحرير" إنها لا تتمنى أن تتصاعد الأمور أكثر، مؤكدة أن بعد رفض قرار المحافظ اضطرت وزملائها لتنظيم وقفة احتجاجية من أجل استرجاع حقهن.

وأشارت عزة زغلول إلى أن سبب قرار الفصل جاء بعد كشفهن فسادا داخل المدرسة والتلاعب الذى شاب عملية الإعداد لرحلة المتفوقين علميًا إلى محافظتى الأقصر وأسوان، والذى كلف المدرسة مبلغ  28 ألفا و116 جنيها، على حد قولها.

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وأوضحت أن هذا ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات بعد التحقيق مع إدارة المدرسة، وكشف مخلفات أخرى، منها إهدار أموال الجمعية وذلك بإعداد مقايسات مخالفة وغير دقيقة وإسناد لجان الطرح والبت بمعرفة أشخاص غير متخصصين، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغا قدره 237 ألفا و462 جنيها، بالإضافة إلى مخالفات أخرى موجودة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابعت عايدة زيدان: بعد كشفنا الفساد قامت الإدارة بالضغط علينا واضطهادنا في العمل، من خلال توزيع حصص إضافية، وبرفض تلك القرارات من مجلس الإدارة، عاقبونا بخصم في الراتب، وتم تقديم شكوى إلى لجنة التعليم الخاص، ورفع الجزاء من خلال قرار للجنة، لافتة إلى رفض مدير المدرسة هذا القرار ولم يتم رفع الجزاء.

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والتقطت أمل الحصافي، طرف الحديث، قائلة إن المشاكل ظلت بينا وبين إدارة المدرسة حتى عمل محضر صلح لإنهاء تلك المشكلات، وفوجئنا بأن مدير المدرسة حرر ضدنا محضرا بالسب والقذف له، وفوجئنا بقرار آيات الشعراوي مديرة الجمعية بفصلنا عن العمل، بعد إرسال إنذار على يد محضر لهنا إلى منازلنا، وحررنا محضرا وشكوى بما حدث، واستمرت الأحداث حتى وضعنا هذا.

واختتمت هالة منصور حديثهن مؤكدة: عندما تم إرسال قرار المحافظ إلى المدرسة للسماح لنا بالإمضاء والعمل مرة أخرى، رفضت آيات الشعراوى، قرار المحافظ، وتم تعيين حراسة خاصة على باب المدرسة لمنع أي مدرسة منا من الدخول للإمضاء والعمل داخل المدرسة، قائلة: «قرار المحافظ ملهوش لازمة، كشف الفساد في بلدنا نهاية فصلنا نهائيًا من العمل بعد 30 سنة خدمة، مين اللي هيرجع حقنا، وهنروح لمين بعد ما قرر المحافظ اترفض».

من جانبها، أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنها قررت إعادة المدرسات المفصولات إلى عملهن مرة أخرى، وسيتم التواصل مع مديرة المدرسة لإدخالهن إلى المدرسة وممارسة عملهن، خاصة أن هذا حقهن الطبيعي.

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التحرير

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