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مطالب برلمانية بسرعة إقرار قانون التصالح فى التعديات على الأراضى الزراعية

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مطالب برلمانية بسرعة إقرار قانون التصالح فى التعديات على الأراضى الزراعية مطالب برلمانية بسرعة إقرار قانون التصالح فى التعديات على الأراضى الزراعية

التحرير

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طالب النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، بسرعة إقرار قانون التصالح فى التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، حتى يتم تقنين أوضاع المواطنين. 

وقال الحصرى، خلال كلمته باحتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة ملف الأحوزة العمرانية، لا بد من معالجة الأمر، حيث يوجد عدد كبير من المبانى التى تم بناؤها بالمخالفة، لافتا إلى أن تقنين أوضاع المخالفين يجعل هناك استقرارا لأحوالهم الاجتماعية، خاصة أن بعضهم صدر ضده أحكام قضائية، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة من الغرامات التى سيتم تطبيقها. 

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وأوضح أن تلك الأموال يمكن من خلالها استصلاح أراض جديدة فى أماكن أخرى، لا سيما أن الأرض الرملية الآن أصبحت تعطى إنتاجا مثلها مثل الأرض الطينية وبجودة عالية. 

كما طالب بسرعة حل مشكلة المخطط الاستراتيجى لمدينة "تمى الأمديد"، لافتا إلى أنها تم إنشاؤها فى بداية التسعينيات وعدد السكان بها يزيد كل يوم.

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التحرير

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