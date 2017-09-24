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أهالي «الحوض الطويل» يمنعون أبناءهم من الدراسة بسبب كثافة الفصول (صور)

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أهالي «الحوض الطويل» يمنعون أبناءهم من الدراسة بسبب كثافة الفصول (صور) أهالي «الحوض الطويل» يمنعون أبناءهم من الدراسة بسبب كثافة الفصول (صور)

التحرير

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منع أولياء أمور طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة «الحوض الطويل» التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بالشرقية، أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة؛ احتجاجًا على ما وصفوه بتعنت مديرية التربية والتعليم، بسبب ارتفاع كثافات الفصول.

أشار السيد نصر، أحد أهالي القرية، إلى أن القرية تضم مدرستي "الحوض الطويل" و"الحرية" للتعليم الأساسي، لافتًا إلى أن أبناءهم يعانون أشد المعاناة لارتفاع الكثافة الطلابية لأكثر من 60 تلميذًا في الفصل، حيث تعمل مدرسة "الحوض الطويل" على فترتين، الصباحية خاصة بالمرحلة الابتدائية، والمسائية للإعدادي.

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وأوضح "نصر" أنه تم افتتاح مدرسة الحرية منذ أيام قليلة، لافتا إلى أنهم اقترحوا تخصيصها للتعليم الإعدادي، وأن تكون مدرسة الحوض الطويل خاصة بالمرحلة الابتدائية فقط، لكن طلبهم قوبل بالرفض من مسؤولي مديرية التربية والتعليم، مما دفعهم لمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس، مهددا بعمل وقفات احتجاجية.

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يشير محمود حسن، أحد أهالي القرية، إن معاناة أولياء الأمور تعود إلى عام 1992 عقب تصدع مباني مدرسة الحرية، يلتقط عمر إبراهيم، أحد أعضاء مجلس الآباء بالمدرسة، طرف الحديث ليؤكد وجود عجز في أعضاء هيئة التدريس، مناشدًا وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتخصيص مدرسة الحرية للمرحلة الإعدادية فقط.

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من جانبه، شدد هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، على أن اقتراحات أولياء أمور المدرسة تتم دراستها؛ للعمل على تنفيذها.

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وأضاف "السنجري" في تصريحات لـ"التحرير" أنه تم إعداد مذكرة بطلبات الأهالي، على أن يتم الموافقة عليها غدًا الاثنين؛ تيسيرا على الطلاب في تحصيل المعلومات الدراسية.

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التحرير

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