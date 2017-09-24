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اجتماع بين التموين والغرف التجارية لمناقشة منظومة السلع الجديدة

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اجتماع بين التموين والغرف التجارية لمناقشة منظومة السلع الجديدة اجتماع بين التموين والغرف التجارية لمناقشة منظومة السلع الجديدة

التحرير

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يجتمع وزير والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى غدا مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية وشعبة البقالة لمناقشة مستقبل السلع التموينية والمعاملات النقدية بين الوزارة وبدالي التموين والتجار.

وعلمت "التحرير" أن الاجتماع يهدف إلى تحويل المعاملات بين البدالين والوزارة من نظام الأمانة إلى نظام الدفع النقدى قبل الحصول على السلع على غرار ما تم بمنظومة الخبز.

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ماجد نادى المتحدث الرسمى باسم بدالي التموين أكد لـ"التحرير" أن البدالين ونقابتهم لا علم لهم بتفاصيل الاجتماع، وأن الوزارة تجاهلت وجودهم وقررت أن تلتقى الغرف التجارية، معتبرا أن البدالين ينتظرون نتائج الاجتماع ومن ثم سيناقش بالنقابة ويكون لهم رد فعل بالقبول أو الرفض.

جدير بالذكر أن الوزارة سبق أن أعلنت عن تحويل كامل التعاملات بها إلى نقدية، وذلك منعا لأى شبهة فساد فى التعامل بين قطاعاتها والتجار المتعاونين معها، وحرصا على المال العام من أى تلاعب.

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التحرير

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