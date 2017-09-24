إيران تشدد الإجراءات الأمنية قبيل استفتاء كردستان العراق

طهران - (د ب أ):

عززت إيران إجراءاتها الأمنية في البلاد قبيل استفتاء على الانفصال مقرر إجراؤه غدا الاثنين، في المنطقة الكردية ذاتية الحكم بالعراق.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن إعلان لمجلس الأمن القومي الإيراني أنه تم إغلاق المجال الجوي المؤدي لشمال العراق كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى مدن السليمانية وإربيل حتى إشعار آخر بناء على طلب الحكومة المركزية العراقية.

وفي محافظتي أذربيجان الغربية وكردستان الإيرانيتين المتاخمتين لكردستان العراق، يقوم الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ مناورات عسكرية، لكنها ليس لها علاقة رسميا بالاستفتاء الكردي.

ومع ذلك، قال مراقبون إن توقيت التدريبات يرجح وجود علاقة بين المناورات بالتطورات في العراق.