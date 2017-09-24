استعدادا لموسم الشتاء.. صيانة 190 محطة صرف صحي في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صيانة وتجديد 190 محطة صرف صحي، بواقع 165 محطة رفع و25 محطة معالجة، بالإضافة إلى تطهير 31 ألف و67 شنيشة لتصريف مياه الأمطار بينهم 433 شنيشة بالمناطق الساخنة، استعدادًا لاستقبال الأمطار والنوات خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال تفقده محطة التنقية الشرقية، اليوم الأحد، للتأكد من جاهزية محطات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار والنوات القادمة خلال موسم الشتاء، يرافقه اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي ورؤساء أحياء شرق ووسط.

وبحسب المحافظ، تعد محطة التنقية الشرقية من أكبر المحطات على مستوى الإسكندرية، ويبلغ طاقتها الاستعابية 800 ألف متر مكعب في اليوم، وتصل طاقتها في حالات الطوارئ إلى 1.2 مليون متر مكعب في اليوم، حيث تستقبل ما لا يقل عن ثلث تصريفات محافظة الإسكندرية، وتخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية.

وانضمت إلى محطة التنقية الشرقية سيارة جديدة تسمى"سيارة السيول" تصل سعة الشفط بها إلى 135 ألف كيلو متر مكعب في الساعة، أو ما يعادل 135 سيارة شفط، وتستخدم هذه السيارة في المشكلات السيول الطارئة الشديدة.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة المعدات وقطع الغيار وتوافر السائقين والزي المناسب لهم من أوقية المطر والأحذية، فضلًا عن مراجعة خطة تمركز سيارات الطوارئ ومعدات الصرف التابعة للشركة في المناطق الحيوية والحرجة بالمحافظة، والتأكد من وضع مولدات كهرباء احتياطية في حالة انقطاع الكهرباء، وخاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا.

وقال المحافظ: "نعمل بأقصى جهدنا لمواجهة أي أزمة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار بما يتوافق مع البنية التحتية بالإسكندرية"، مؤكدًا أنه تم رفع حالة الاستعداد والطواريء ووضع خطة لتمركزات وتوافر سيارات ومعدات لكل المناطق الحيوية كل منطقة منها على حدة.

وأضاف المحافظ، أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء الأحياء لمراجعة تطهير الشنايش، على أن تقوم شركة نهضة مصر والرصد البيئي بالمحافظة، بضرورة رفع كافة التراكمات وخاصة الترابية بجانب الشنايش لعدم التسبب في انسدادها.