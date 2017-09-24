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بالصور.. وفد سياحي ألماني يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وفد سياحي ألماني يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

05:44 م الأحد 24 سبتمبر 2017

وفد سياحي ألماني يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية ب

المنيا - ريمون الراوي:

استقبل مكتب تنشيط السياحة، بمنطقة "تونا الجبل" بمركز ومدينة ملوي بالمنيا، وفدًا ألمانيًا، قادمًا من تل العمارنة لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال فرج عبدالعزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن الوفد زار جميع المواقع الأثرية بالمنطقة، منها زيارة السراديب ومقبرة الطيور والحيوانات المقدسة، ثم مقبرة كبير الكهنة "بيتوزيرس" وأسرته، ومقبرة "إيزادورا" و"الساقية الرومانية" والبيوت الجنائزية، واستمع الوفد لشرح عن استراحة "طه حسين".

واختتم الوفد برنامجه بزيارة لوحة الملك "اخناتون الغربية".

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