بالصور- إزالة الباعة الجائلين في محيط 7 مدارس بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بجوار أسوار وبوابات المدارس، لمنع إعاقة حركة الطلاب والمارة.

وقال اللواء خالد مرسي، رئيس الحي، إن الحملة نجحت في إزالة جميع الإشغالات المحيطة بـ7 مدارس هي" التحرير، ومنهل المعرفة، وعبدالقادر أبو عقادة، وعمر مكرم، وبن خلدون، وجميلة بو حريد، ومصطفى أبو هيف".

وأشار "مرسى" إلى أن الحملة تستهدف منع حدوث تكدس مروري في المناطق المحيطة بالمدارس، وتوفير المناخ الصحي السليم للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الحي، أن شرطة المرافق تحفظت على جميع الإشغالات التي تم رفعها من محيط المدارس، وتحرير محاضر بقسم الشرطة للمخالفين.