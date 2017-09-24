500 ألف جنية لإعانة الطلاب الجامعيين الأولى بالرعاية من أبناء المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

وافق عصام البديوي، محافظ المنيا، على اعتماد مبلغ 500 ألف جنيه، من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة، لإعانة ومساعدة 2500 طالب وطالبة من أبناء المحافظة، من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من طلاب الجامعات والمعاهد العليا، بواقع 200 جنيه لكل طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.

وقالت ماريا نعيم نصيف، مدير إدارة الشباب والطلاب، في تصريحات صحفية، إنه اعتبارًا من يوم 10 أكتوبر المقبل، ستبدأ الإدارة ومقرها الدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية، في صرف استمارات الإعانات مجانًا، ببطاقة الرقم القومي أو الكارنيه الجامعي، ليقوم الطالب أو الطالبة باستيفاء الاستمارة من الجامعة والشئون الاجتماعية والجمعيات الزراعية التابعة لها للتأكيد من مدى أحقيته للإعانة.

وأوضحت أنه تم وضع شروط لقبول أوراق المستحقين للإعانة، على أن يكون الطالب أو الطالبة جامعي من أبناء محافظة المنيا، ولا يشترط أن يكون مقيد بجامعة المنيا فقط، بل يمكن أن يكون مقيد بأي جامعة أخرى على مستوى الجمهورية، شرط أن يكون من أبناء المحافظة.

وتتضمن الشروط، أن يكون الطالب منقولاً وليس راسبًا، وألا يكون دخل الأسرة مرتفع وألا يكون لدية حيازة زراعية كبيرة، مضيفة أنه بعد الانتهاء من فحص الاستمارة بأعداد الكشوف المستحقين سيتم البدء في تسليم الإعانات للطلاب على مرحلتين، ويتم التسليم من خزينة ديوان عام المحافظة طبقًا للمواعيد التي يتم تحديدها.