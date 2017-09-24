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"العناني" يجتمع بأعضاء اللجنة المشرفة على تطوير آثار مدينة رشيد

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مصراوي Masrawy

"العناني" يجتمع بأعضاء اللجنة المشرفة على تطوير آثار مدينة رشيد

05:33 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الدكتور خالد العناني

كتبت- نسمة فرج:

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأحد، بأعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير آثار مدينة رشيد، وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية ورئيس اللجنة، اليوم الأحد، أن اجتماع اليوم هو الأول للجنة منذ تشكيلها في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاجتماعات لوضع الخطوط العريضة والتصور الأمثل للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية، حسب بيان صحفي للوزارة اليوم، أن الهدف الأساسي من مشروع تطوير المدينة هو تحويلها إلى متحف مفتوح للآثار الاسلامية ووضعها على خريطة السياحة العالمية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه من المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن كافة الأعمال التي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف المشروع وكذلك خطة العمل لكل مرحلة على أن يتم رفعه للجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة العناني وعضوية ممثلي من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ومن جانبه قال محمد التهامي مدير عام آثار رشيد أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم المحاور الأساسية للمناطق الأثرية بالمدينة والتى تم تقسيمها بشكل مبدئي إلى 12 محور تشمل مجموعة آثار شارع دهليز الملك, وآثار شارع الشيخ قنديل ومجموعة منزل المصيلي وبوابة أبو الريش وأبو مندور وقلعة قايتباى بالاضافة إلى متحف رشيد والحديقة المتحفية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من العميد هشام سمير، مساعد الوزير للشئون الهندسية، و المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ومحمد التهامي، مدير عام آثار رشيد، والدكتور دليلة الكرداني، الاستشاري الهندسي للمشروع.

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