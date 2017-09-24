"التعليم" تعلن أماكن المدارس اليابانية التي ستدخل الخدمة أول أكتوبر

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أسماء وأماكن المدارس المصرية اليابانية التي ستدخل الخدمة أول أكتوبر المقبل، ويفتح باب التقديم إلكترونياً بعد غد الثلاثاء، موضحًا أن عدد المدارس 6 وليس 5 كما نشر صباح اليوم.

وأضاف سالم في تصريحات له، اليوم الأحد، أن المدارس التي ستدخل الخدمة هي 3 مدارس القاهرة الثلاثة وهم "الشروق 1 والشروق 2، ومدرسة التجمع"، بالإضافة إلى مدرسة واحدة في محافظات "المنيا والسويس وأسيوط".

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان لاحقا عن باقي المدارس عقب تسلمها.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن صباح الأحد، فتح باب التقديم الإلكتروني للمدارس اليابانية، 26 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ الدراسة أول أكتوبر المقبل. ​