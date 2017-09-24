أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"التعليم" تعلن أماكن المدارس اليابانية التي ستدخل الخدمة أول أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"التعليم" تعلن أماكن المدارس اليابانية التي ستدخل الخدمة أول أكتوبر

05:21 م الأحد 24 سبتمبر 2017

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أسماء وأماكن المدارس المصرية اليابانية التي ستدخل الخدمة أول أكتوبر المقبل، ويفتح باب التقديم إلكترونياً بعد غد الثلاثاء، موضحًا أن عدد المدارس 6 وليس 5 كما نشر صباح اليوم.

وأضاف سالم في تصريحات له، اليوم الأحد، أن المدارس التي ستدخل الخدمة هي 3 مدارس القاهرة الثلاثة وهم "الشروق 1 والشروق 2، ومدرسة التجمع"، بالإضافة إلى مدرسة واحدة في محافظات "المنيا والسويس وأسيوط".

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان لاحقا عن باقي المدارس عقب تسلمها.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن صباح الأحد، فتح باب التقديم الإلكتروني للمدارس اليابانية، 26 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ الدراسة أول أكتوبر المقبل. ​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم يتفقد 3 مدارس ببورسعيد في أول أيام العام الدراسي الجديد

    أخبار

  • رئيس قطاع التعليم يحيل 10 مدرسين للتحقيق لتغيبهم علن الطابور الصباحي

    أخبار

  • "بوينج" تطلق برنامجًا تعليميًا جديدًا لطلاب الثانوية العامة بـ 11

    أخبار

  • التعليم: العام الدراسي الحالي لن يكون اعتياديًا.. ودمج التكنولوجيا

    أخبار

إعلان

333162796e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته