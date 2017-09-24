الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة ١٠ مليون من شركة بالموسكي

كتب - علاء عمران:

نجحت مباحث قسم شرطة بالموسكي، برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى شركات الإلكترونيات بدائرة القسم، وإعادة المسروقات

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها –حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن البداية كانت بتلقي قسم شرطة الموسكي، بلاغا من، حسام متولي، 47 سنة، صاحب شركة للإلكترونيات، كائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر الأقفال الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي.

وأوضح البيان، أنه أثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "سامح.ع، 30 سنة، عامل بذات الشركة، و "حماده.ف"، 27 سنة، سائق، و"أشرف.ع"، 41 سنة، سائق، سبق اتهامه في قضية "سرقة بالإكراه"، مقيمون دائرة قسم شرطة المقطم، باستخدام السيارة رقم (ر س 3346) "مستأجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وكذا السيارة والمقص الحديدي المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وأمر اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة؛ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.