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مصدر أمني عراقي: تحرير ناحية الزوية شمال شرقى بيجي

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني عراقي: تحرير ناحية الزوية شمال شرقى بيجي

05:07 م الأحد 24 سبتمبر 2017

مصدر أمني عراقي: تحرير ناحية الزوية شمال شرقى بيجي

تكريت- (د ب أ):
أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الاحد تحرير ناحية الزوية، 30كم شمال شرقي بيجي، وهي من أهم النواحي التي مازالت تحت سيطرة تنظيم "داعش".

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن القوات العراقية تمكنت من تحرير ناحية الزوية، وكذلك قريتي النمل والخانوكه وجبل الخانوكه بعد معارك استمرت يومين.
وأضاف المصدر أنه "لم يتبق من محافظة صلاح إلا شريط ساحلي يقع بين جبل مكحول، ونهر دجله وفيه قرى صغيرة أكبرها قربة المسحك".

وأشار إلى أن "خسائر داعش بلغت ثلاثة قتلى وتدمير عدد من العجلات والسيارات المفخخة و هرب عناصر داعش المتبقين إلى قضاء الحويجة عبر نهر دجلة، فيما أصيب سبعة أفراد من القوات الأمنية".

وهذه هي المرة الثانية التي تتحرر فيها ناحية الزوية وهي من اكبر التجمعات السكانية وهي خالية من البشر بعد أن غادرها اهلها حيث كانت رافضة لتنظيم داعش الذي قتل منها ما يقرب من 50 رجلا ونسف 200 منزل.

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