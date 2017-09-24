غدا.. عطلة رسمية في كردستان بمناسبة الاستفتاء

اربيل- ( دب ا):

أعلنت حكومة اقليم كردستان ، يوم غد الاثنين عطلة رسمية، بمناسبة الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم سفين دزة يي، في بيان تلقت وكالة (باسنيوز) نسخة منه، إن يوم غد الاثنين سيكون عطلة رسمية بمناسبة الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان، ويشمل القرار كل اقليم كردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء.

ومن المقرر أن يتوجه الاكراد في اقليم كردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم إلى مراكز الاقتراع غداً الاثنين للتصويت في استفتاء الاستقلال عن العراق، والاجابة بنعم أو لا على سؤال هل تريد ان يصبح اقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الاقليم دولة مستقلة.

ويصر إقليم كردستان على المضي في الاستفتاء رغم معارضته من جانب الحكومة الاتحادية العراقية، ودول عالمية واقليمية.