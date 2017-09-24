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مقتل شخصين واعتقال 5 عقب أن استوقفت البحرية الفلبينية قارب صيد فيتنامي

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مصراوي Masrawy

مقتل شخصين واعتقال 5 عقب أن استوقفت البحرية الفلبينية قارب صيد فيتنامي

05:04 م الأحد 24 سبتمبر 2017

مقتل شخصين واعتقال 5 عقب أن استوقفت البحرية الفلبينية قارب صيد فيتنامي

مانيلا- (د ب أ):
قال متحدث باسم البحرية اليوم، الأحد، إن مواطنين فيتناميين لقيا حتفهما وتم اعتقال خمسة أخرين على متن قارب صيد استوقفته البحرية الفلبينية على بعد 30 ميلا بحريا غرب مدينة بوليناو.

وقال جوسيه كوفاروبياس، المسؤول عن العلاقات العامة بالقوات البحرية في منطقة نورثن لوزون إن البحرية استوقفت القارب فجر أمس السبت للاشتباه في قيامه بالصيد غير القانوني والصيد الجائر.

ولم يتضح كيف قتل الرجلين الفيتناميين. وقال مسؤولو البحرية إن التحقيق جاري.
وتشير التقارير الأولية إلى أن قارب الصيد الفيتنامي اصطدم بالسفينة التابعة للبحرية عند توقيفه.

وقال كوفاروبياس " لقد كانوا ضمن نطاق منطقتنا الاقتصادية، لقد كانوا يستخدمون أضواء مركزة لجذب السمك في المياه".
وقد تحطم قارب الصيد الفيتنامي، وقامت سفينة فلبينية تابعة للبحرية بقطره إلى إقليم بانجاسينان في شمال غرب الفلبين.

وتم تسليم الجثث بالإضافة إلى الذين تم اعتقالهم لمركز شرطة مدينة بوليناو.

وأضاف كوفاروبياس أنه لم يتضح ما إذا كان قد تم إطلاق طلقات نارية على قارب الصين، وما إذا كان الشخصان لقيا حتفهما لدى اصطدام القارب بالسفينة الفلبينية.

وقال اساجاني ناتو، المتحدث باسم قيادة منطقة نورثن لوزون إن هناك مؤشرات تدل على أنه تم إطلاق طلقات نارية، ولكن لم يقع اشتباك مسلح.

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