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بارزاني: بغداد هي التي أرغمت كردستان على إجراء الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

بارزاني: بغداد هي التي أرغمت كردستان على إجراء الاستفتاء

05:00 م الأحد 24 سبتمبر 2017

بارزاني: بغداد هي التي أرغمت كردستان على إجراء الاستفتاء

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني

القاهرة - (مصراوي):
أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في كلمة عشية الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم غد الاثنين، أن بغداد هي التي أرغمت الإقليم على إجراء الاستفتاء.

وشدد مسعود بارزاني على أن الشراكة مع بغداد انتهت، مشيرا إلى أنه لا توجد شراكة حقيقية في العراق، بحسب اليوم".

وقال بارزاني: "سعينا كثيرا لمعالجة هذه الأوضاع مع بغداد والمجتمع الدولي، لكن بغداد هي من رفضت قبولنا".

وأفاد رئيس الإقليم بأنه قبل عام توجه إلى بغداد للمطالبة بإصلاح الخلل الحاصل في تطبيق مبدأ الشراكة.

وأشار مسعود بارزاني إلى أن التعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة سوف يستمر، مبينا في هذا السياق، أن إربيل ستجري مفاوضات مفتوحة مع بغداد بعد الاستفتاء.

وصرح بارزاني قائلا "لن نسمح بنشوب حرب بين العرب والتركمان والأكراد"، مؤكدا أنه سيحافظ على علاقة الأخوة بين المكونات الثلاث.

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مصراوي Masrawy

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