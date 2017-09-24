قوات سورية الديمقراطية تشكل مجلس محافظة دير الزور المدني

دمشق- (د ب أ):

شكلت قوات سورية الديمقراطية اليوم، الأحد، مجلس محافظة دير الزور المدني لإدارة شؤون المناطق التي سيطرت عليها قوات سورية الديمقراطية شرق نهر الفرات في ريف دير الزور شرق سوريا.

و قال المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "النظام الاستبدادي لا مستقبل له في سورية وبالمثل فإن التشكيلات التي أوغلت في دماء السوريين ستذهب إلى زوال، فالدكتاتورية والإرهاب وجهان لعملة واحدة هي إبادة الشعوب وثقافاتها، والبديل الصحيح عن هاتين القوتين هو البحث عن الآليات الصحيحة لتحقيق آمال السوريين في الحرية والعدالة والمساواة ".

وأضاف البيان أن "بناء نظام ديمقراطي تعددي سياسي لا مركزي والمعتمد على الفرد الواعي المنتج الذي يمتلك إرادته الحرة والمشبع بالحرية هو الضمانة الأساسية للوصول إلى المجتمع الأخلاقي السياسي والذي يتخذ من مبدأ التوازن بين حرية الفرد وحرية المجتمع، القائم على مبدأ أخوة الشعوب والعيش المشترك، والمستلهم لأفكاره ومبادئه من مفهوم الأمة الديمقراطية منطلقا له".

وتم تشكيل المجلس خلال اجتماع في بلدة ابو خشب شمال غرب مدينة دير الزور حضره وجهاء وشيوخ عشائر وفعاليات اجتماعية وسياسية وثقافية من مكونات دير الزور ريفا ومدينة لبحث ومناقشة تأسيس مجلس مدني لمحافظة الدير الزور يكون هو المخول بإدارة المناطق المحررة بعد تحريرها على يد قوات سورية الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري وبدعم واسناد من قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأكد البيان أن "عدة لجان تشكلت لإدارة المحافظة بعد تحريرها وكذلك هو المعني بكل ما يخص دير الزور منذ لحظة إعلانه، وقد شكل المجلس هيكله التنظيمي ولجانه المختصة والتي ستدير المحافظة وابرزها إعادة المهجرين إلى المحافظة".

وكانت قوات سورية الديمقراطية اطلقت في 6 من الشهر الجاري عملية عاصفة الجزيرة لطرد تنظيم داعش من مناطق دير الزور (شرق نهر الفرات)، وسيطرت خلال تلك العملية على عدد من المواقع ابرزها المدينة الصناعية شمال مدينة دير الزور وكذلك حقول النفط والغاز .

وفي محافظة دير الزور سيطرت القوات الحكومية والمسلحون الموالون لها اليوم الأحد على كامل ريف مدينة دير الزور الغربي كما سيطرت على بلدة معدان أول بلدات تتبع لمحافظة الرقة .