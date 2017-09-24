بالصور.. انتظام الطلاب في أول أيام الدراسة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

تغيب الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عن تفقد المدارس في أول يوم دراسي في العام الجديد، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وتفقد الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، 4 مدارس وحضر الطابور الصباحي مع بدء الدراسة بمركز شبين الكوم، وحث الطلاب والعاملين على الالتزام والجدية في العمل.

كما تفقد رؤساء المدن المدارس، وزار المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، مدارس الشهداء الثانوية العسكرية، والفتح بالشهداء، والشهداء الابتدائية بنات، والشهداء الثانوية للبنات، والأرقم وكفر الشبع وعزبة محسن والشهداء الصناعية، لتهنئة الطلاب والعاملين بالعام الدراسي الجديد، موكدًا أن التعليم هو أساس التقدم.

وأصدر رئيس المركز تعليمات مشددة برفع أية مخلفات من أمام المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد أمامها، وتشديد الرقابة على خزانات المياه.

ودعا رئيس المركز أولياء الأمور، إلى تحمل نظام الفترتين بالمدارس نظرًا لكثرة الإنشاءات أو زيادة عدد الطلبة.

وقال محمد الخولي مدير عام التعليم بالشهداء، إن العمل انتظم في 100 مدرسة بمركز الشهداء، وتم تشكيل فرق متابعة من 20 متابعًا لزيارة جميع المدارس، وتشكيل غرفة عمليات لحل مشاكل أولياء الأمور والطلاب.