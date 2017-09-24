بالصور.. إعادة إعمار 60 منزلا بقريتين في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

افتتح المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من البرتوكول الثاني من مبادرة إعمار المنازل لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، التي تمولها جمعية "الأورمان"، وصندوق "تحيا مصر" وشملت 60 منزلًا.

رافقه خلال الافتتاح فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن بأسيوط، والمهندس سالم صقر مدير جمعية الأورمان بأسيوط، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وسهير الحادي، عضو مجلس النواب.

وأضاف عبدالجليل، أن دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، في مشاركة الجهاز التنفيذي في مسيرة التنمية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى حرص المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على تذليل كافة العقبات أمام المبادرة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى المستهدفة، لافتًا إلى أن المبادرة انتهت من إعمار 60 منزلاً في قريتي الفليو، والحماضلة، التابعتين لمركز أبوتيج، خلال شهرين بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و160 ألف جنيه.

وأوضح المهندس سالم صقر، مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط، أن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى الأشد احتياجًا وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب النقية لها، يأتي ضمن برتوكول تعاون موسع بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر.

وقال صقر، إن المشروع ضم 60 منزلاً، بلغت تكلفة المنزل الواحد منها 36 ألف جنيه، وشمل التطوير تعريش المنازل وتسقيفها بالخشب من خلال تركيب العروق والألواح، بالإضافة إلى طبقة عازلة وأخرى إسمنتية، وتنفيذ أعمال الكهرباء والسباكة والمحارة والدهانات وتركيب الأبواب والشبابيك والسيراميك، ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن المنازل بعد إعمارها أصبحت منازل حضارية تصلح للمعيشة بدلًا من الحوائط المنهارة.

وأضاف صقر أن جميع الأورمان تقوم خلال الفترة القادمة بإعادة إعمار 35 منزلًا بقرية الغنايم بحري بالتعاون مع جمعية النجاة الكويتية، ويستمر العمل لمدة شهرين.