«دعم مصر» يواصل تلقي طلبات الترشح على مقاعده لليوم الثاني

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يواصل ائتلاف دعم مصر «ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان»، اليوم الأحد، تلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس ائتلاف دعم مصر، وعضوية المكتب السياسى من المستقلين والحزبيين ومنسقى المحافظات، وذلك لليوم الثاني على التوالي، على أن تجرى الانتخابات مطلع أكتوبر المقبل.

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وتقدم المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف الحالى، بأوراق ترشحه لدورة جديدة أمس، خلال زيارة تفقدية لمقر الائتلاف بجاردن سيتي، مؤكدًا سعادته بثقة أعضاء الائتلاف ودعمهم، وأن هذه الانتخابات تعد ترسيخا لمفهوم المنافسة الحرة الشريفة والانتخابات الديمقراطية النزيهة داخل الائتلاف، وإفساح المجال للجميع.