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«الأورمان وتحيا مصر» تعيدان إعمار 60 منزلًا في أسيوط

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«الأورمان وتحيا مصر» تعيدان إعمار 60 منزلًا في أسيوط «الأورمان وتحيا مصر» تعيدان إعمار 60 منزلًا في أسيوط

التحرير

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كتب - محمد ممدوح 

افتتح المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط، المرحلة الأولى من من مبادرة إعمار المنازل لتطوير القرى الأكثر احتياجًا والتي تمولها جمعية الأورمان وصندوق تحيا .

وشدد عبدالجليل في بيان له اليوم الأحد على دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر فى مشاركة الجهاز التنفيذي في مسيرة التنمية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى حرص المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تذليل كافة العقبات أمام المبادرة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى المستهدفة، لافتًا إلى أن المبادرة انتهت من إعمار 60 منزلا في قريتي الفليو والحماضلة التابعتين لمركز أبوتيج خلال شهرين بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و160 ألف جنيه.

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من جانبه، أوضح المهندس سالم صقر، مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط، أن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى الأكثر احتياجا وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب النقية لها يأتي ضمن بروتوكول تعاون موسع بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر.

وتابع صقر بأن المشروع ضم 60 منزلًا، وبلغت تكلفه المنزل الواحد 36 ألف جنيه، وشمل التطوير تعريش المنازل وتسقيفها بالخشب من خلال تركيب العروق والألواح وطبقة عازلة وطبقة أسمنتية وتنفيذ أعمال الكهرباء والسباكة والمحارة والدهانات وتركيب الأبواب والشبابيك والسيراميك ورفع كفاءتها.

وأردف صقر: المنازل بعد إعمارها أصبحت منازل حضارية تصلح للمعيشة بدلا من الحوائط المنهارة، مضيفا أن جمعية الأورمان تقوم خلال الفترة المقبلة بإعادة إعمار 35 منزلا بقرية الغنايم بحرى بالتعاون مع جمعية النجاة الكويتية، ويستمر العمل لمدة شهرين.

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