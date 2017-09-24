مؤسس «مصارعة المحترفين» يكشف حقيقة فيديو مصارعة الفتيات (صور)

التحرير

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كشف أشرف كابونجا مؤسس فريق المصارعة «إي دابليو أر - EWR»، حقيقة فيديو المصارعة داخل إحدى المدارس، والذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرمز «إي دابليو أر » إلى «Egyptian Wrestling Arabic» وهو الاختصار للاتحاد المصري العربي لمصارعة المحترفين «غير رسمي».

وقال كابونجا في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم السبت، إنه من نظم مباراة المصارعة بين التلاميذ، في مقطع الفيديو المتداول، مشيرا إلى أن الفيديو قديم منذ مايقرب من عامين ونصف، وكان داخل مدرسة العبور بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف «المصارع» أن فكرة العرض بدأت حينما تواصل معه أحد مسؤولي المدرسة، وأخبره بتخصيص فقرة للمصارعة بين التلاميذ خلال حفل يوم اليتيم داخل المدرسة، فوافق على تقديمها واشترط وجود أهالي الطلبة المشاركين في العرض.

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وأوضح أن العروض شارك فيها عدد كبير من الطلبة بالمدرسة، وكانت عبارة عن مباريات تشويقية وليست حقيقية من أجل إدخال السرور على الأطفال الأيتام.

ولفت كابونجا إلى أنه أعطى خلال العروض دروسا ومعلومات للأطفال عن كيفية التعامل مع رياضة المصارعة، واقترح عليهم أن يتعلموا في البداية رياضات الكاراتية والكونغ فو ثم المصارعة.

وأكد أنه نصح الأطفال خلال تلك العروض بعدم ممارسة تلك الرياضة مع زملائهم في المدرسة أو الشارع إلا تحت إشراف مدربين متخصصين في تلك الرياضة.