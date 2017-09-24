أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مؤسس «مصارعة المحترفين» يكشف حقيقة فيديو مصارعة الفتيات (صور)

Google+ Print
مؤسس «مصارعة المحترفين» يكشف حقيقة فيديو مصارعة الفتيات (صور) مؤسس «مصارعة المحترفين» يكشف حقيقة فيديو مصارعة الفتيات (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف أشرف كابونجا مؤسس فريق المصارعة «إي دابليو أر - EWR»، حقيقة المصارعة داخل إحدى المدارس، والذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرمز «إي دابليو أر » إلى «Egyptian Wrestling Arabic» وهو الاختصار للاتحاد المصري العربي لمصارعة المحترفين «غير رسمي». 

وقال كابونجا في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم السبت، إنه من نظم مباراة المصارعة بين التلاميذ، في مقطع الفيديو المتداول، مشيرا إلى أن الفيديو قديم منذ مايقرب من عامين ونصف، وكان داخل مدرسة العبور بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف «المصارع» أن فكرة العرض بدأت حينما تواصل معه أحد مسؤولي المدرسة، وأخبره بتخصيص فقرة للمصارعة بين التلاميذ خلال حفل يوم اليتيم داخل المدرسة، فوافق على تقديمها واشترط وجود أهالي الطلبة المشاركين في العرض.

شاهد أيضا

وأوضح أن العروض شارك فيها عدد كبير من الطلبة بالمدرسة، وكانت عبارة عن مباريات تشويقية وليست حقيقية من أجل إدخال السرور على الأطفال الأيتام.

1

ولفت كابونجا إلى أنه أعطى خلال العروض دروسا ومعلومات للأطفال عن كيفية التعامل مع المصارعة، واقترح عليهم أن يتعلموا في البداية رياضات الكاراتية والكونغ فو ثم المصارعة.

5

وأكد أنه نصح الأطفال خلال تلك العروض بعدم ممارسة تلك الرياضة مع زملائهم في المدرسة أو الشارع إلا تحت إشراف مدربين متخصصين في تلك الرياضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة

مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300