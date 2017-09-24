«حقوق الإنسان» بالبرلمان تستعد لزيارة السجون المركزية

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قالت النائبة مارجريت عازر، عضوة لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تنسق مع مصلحة السجون فيما يتعلق بالزيارات التي يقوم بها الأعضاء للسجون.

وأضافت: «اللجنة ستضع جدولًا لسلسلة من الزيارات الميدانية، منها السجون، والأقسام، خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد اللجنة لعقد زيارات للسجون المركزية خلال الأسابيع القادمة».

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متابعة: «زيارة الأقسام تختلف عن السجون، فالأولى لا تتطلب إذن نيابة، إنما يتم إخطار وزارة الداخلية بمجرد الوصول. مشيرة إلى أن اللجنة ستعد تقريرا بتفاصيل هذه الزيارات وستناقش بشكل موسع، وسيتم رفع تقرير وتوصيات للجهات المعنية».

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تجرى خلال الفترة الحالية عددا من الزيارات لأقسام الشرطة، وتقوم خلال الأسبوع الجارى بزيارة لعدد من أقسام الشرطة في الصعيد، في رد عملى على تقرير "هيومان رايتس ووتش" الذى زعم أن مصر تشهد تعذيبا ممنهجا في عدد من أقسام الشرطة والسجون.