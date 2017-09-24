نواب: إسقاط الجنسية لن يمس الزوجة أو الأبناء

التحرير

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بينما أثير جدل حول مصير الأبناء الذين سوف تسقط جنسية آبائهم بمقتضى مشروع القانون الذى أعلنته الحكومة حال إقراره من البرلمان، أكد عدد من نواب البرلمان عدم المساس بجنسية الأبناء وأن العقوبة ستكون محددة على الشخص المرتكب جرمًا ضد الدولة.

قالت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه وهذا وفقا لما جاء في نص الدستور، مضيفة أن إسقاط الجنسية عن الذين يثبتون أنهم ارتكبوا جرائم ضد الدولة من الآباء وغيرهم سيكون قاصرا فقط عليهم، ولن يشمل الأبناء أو الزوجة.

وأكدت "ناشد"، لـ"التحرير"، أن القانون راعى تلك الحالات، سواء من الأبناء أو الطفل في رحم والدته، والعقوبة ستكون خاصة بمرتكبها فقط ومحددة، بالإضافة إلى أنه لو سقطت الجنسية عن والدي طفل وهو في رحم أمه سيولد مصريا لأنه ولد على أرض مصرية، وليس له علاقة بوالديه، مشيرة إلى أن الشخص المرتكب للجُرم وأدى ذلك لإسقاط جنسيته، فمن الطبيعي سيكون لها أثر سيئ علي أولاده وأسرته من ناحية الوضع الاجتماعي، لأنه ارتكب خيانة شنيعة.

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وتابعت: "لا تطلبوا منا أن تكون الدولة أحن منه على أسرته التي تسببت فيه، وارتكبت جُرما يلوث هذه الأسرة وأصبحت سيئة السمعة".

ومن جانبه قال ضياء الدين داوود، عضو "تكتل 25-30" بمجلس النواب، إنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن الأبناء أو الطفل في رحم أمه، أسوة بوالده أو والدته لأنه لم يرتكب جُرما وغير ذلك سيعرض القانون لشبهة عدم الدستورية، وعندما يولد الطفل يكتسب مركزا قانونيا من والده أو الدته بالجنسية المصرية، مضيفا أنهم سيناقشون القانون داخل اللجنة بعد إحالته من هيئة مكتب المجلس ولا بد أن يراعي كل النقاط المتعلقة بالأسرة بالكامل في حال إسقاط جنسية الأب أو الأم.

وحذر داوود فى تصريحات لـ"التحرير"، من معاقبة أبناء الذين ستسقط من عليهم الجنسية المصرية حتى لا يتحولوا لمشروع إرهابيين جدد وتستخدم الدول المعادية لمصر، ومن المفترض أن يعاقب كل شخص على جرائمه.