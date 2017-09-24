محمد منير يغادر إلى ألمانيا لاحياء 3 حفلات

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الكينج محمد منير متوجها إلى فرانكفورت، لإحياء 3 حفلات في ألمانيا خلال الأسبوع الجاري، بعدما كان قد قدم آخر حفلاته في تونس بمهرجان الحمامات الدولي، وحقق خلالها نجاحًا كبيرًا.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن منير أنهى إجراءات سفره على رحلة مصر للطيران رقم 785، والمتجهة إلى فرانكفورت، حيث حظي باستقبال وترحيب كبير من الركاب والعاملين بصالة الدرجة الأولى، والذين حرصوا على مصافحته والتقاط الصور التذكارية معه.