وزير الزراعة: التعديات على الأراضي بلغت 78 ألف و396 فدانًا منذ يناير 2011

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعديات على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتي 17 سبتمبر 2017 بلغت 78 ألفا و396 فدانًا، مشيرا إلى أن ما تم إزالته من هذه المساحة بلغ 23 ألفا و486 فدانا في حين ما زال هناك 54 ألف و809 أفدنة لم تم إزالة التعدى عليها.

وأضاف الوزير -خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم الأحد-، أن إجمالي التعديات منذ صدور القانون القانون رقم 116 لسنة 1983 وحتي 24 يناير 2011 كان 103 آلاف و267 فدان، مشيرًا إلى أن ما تم إزالته من هذه المساحة هو 58 ألفا و426 فدانا في حين ما زال يتبقى 44 ألفا و841 فدانا.

وذكر البنا، أنه بذلك يكون إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 وحتي 17 سبتمبر، 181 ألفا و563 فدانا، وأن ما تم إزالته هو 81 ألفا و913 فدانا، وأن ما لم يتم إزالته حتى الآن من التعديات هو 99 ألفا و 650 فدانا.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي مشروعات النفع العام التي أقيمت على الأراضي الزراعية منذ صدور القانون وحتي 17 من الشهر الجاري بلغ 37 ألفا و44 فدانا، في حين بلغت مشروعات النفع الخاص التي أقيمت على الأرض الزراعية منذ صدور القانون وحتى 17 سبتمبر الجاري 30 ألف و484 فدانا.

وأضاف الوزير أن مشروعات محطات التقوية للتلفيون المحمول بلغت منذ صدور القانون وحتي 17 سبتمبر الجاري، 203 أفدنة.

وفيما يخص الأحوزة العمرانية الحديثة للمدن والقرى والعزب والنجوع، أوضح البنا، أن مساحة أحوزة المدن بلغت 154 فدانا أضيف إليها 80 ألف فدانا، أما القرى فكانت 4431 وأضيف إليها 80 ألفا و970فدانا من الأراضي الزراعية.