العبادي: مشكلة كردستان داخلية ولا علاقة لها ببغداد

القاهرة - (مصراوي):

قال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الأحد، إن خارطة العراق تتعرض لمحاولات تقسيم على أساس قومي وعرقي، لافتا إلى أن العراق سيبقى لكل العراقيين.

وأضاف العبادي في كلمة متلفزة، أن العراق لن يتخلى عن مواطنيه الكرد وهو يرفض الطائفية، مبينا ان "مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد، كما ان خارطة العراق تتعرض لمحاولة تقسيم من من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لايعلم الا الله مداها وعواقبها الوخيمة"، حسب قوله.

واتهم العبادي، المسؤولين الكرد في الإقليم بالفساد، حيث أشار إلى أنه لا يجوز أن تكون الأموال العامة في كردستان ملكا للأفراد والمسؤولين.

وخاطب شعب كردستان قائلا " اسألوا المسؤولين في الاقليم اين تذهب اموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا، اي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق .. لماذا لايدفعون رواتب الموظفين في الاقليم رغم تخفيضها الى مستويات دُنيا مع انهم يحصلون على كميات نفط أعلى بكثير من نسبة السكان في الاقليم مقارنة ببقية مدن العراق، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهظة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها".