أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

العبادي: مشكلة كردستان داخلية ولا علاقة لها ببغداد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العبادي: مشكلة كردستان داخلية ولا علاقة لها ببغداد

04:55 م الأحد 24 سبتمبر 2017

العبادي: مشكلة كردستان داخلية ولا علاقة لها ببغداد

رئيس الوزراء حيدر العبادي

القاهرة - (مصراوي):

قال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الأحد، إن خارطة العراق تتعرض لمحاولات تقسيم على أساس قومي وعرقي، لافتا إلى أن العراق سيبقى لكل العراقيين.

وأضاف العبادي في كلمة متلفزة، أن العراق لن يتخلى عن مواطنيه الكرد وهو يرفض الطائفية، مبينا ان "مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد، كما ان خارطة العراق تتعرض لمحاولة تقسيم من من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لايعلم الا الله مداها وعواقبها الوخيمة"، حسب قوله.

واتهم العبادي، المسؤولين الكرد في الإقليم بالفساد، حيث أشار إلى أنه لا يجوز أن تكون الأموال العامة في كردستان ملكا للأفراد والمسؤولين.

وخاطب شعب كردستان قائلا " اسألوا المسؤولين في الاقليم اين تذهب اموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا، اي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق .. لماذا لايدفعون رواتب الموظفين في الاقليم رغم تخفيضها الى مستويات دُنيا مع انهم يحصلون على كميات نفط أعلى بكثير من نسبة السكان في الاقليم مقارنة ببقية مدن العراق، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهظة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ما هي مواقف القوى الإقليمية والدولية من استفتاء كردستان؟

    أخبار

  • القوات العراقية تواصل تقدمها في محاور الشرقاط والحويجة

    أخبار

  • العبادي يبلغ الرئيس العراقي رفضه لإجراء الاستفتاء في كردستان

    أخبار

  • الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لتحرير الحويجة من أيدي مسلحي تنظيم

    أخبار

إعلان

1b968201f5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته