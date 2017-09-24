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نسبة المشاركة في الانتخابات الألمانية تجاوزت 41% حتى الآن

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مصراوي Masrawy

نسبة المشاركة في الانتخابات الألمانية تجاوزت 41% حتى الآن

04:47 م الأحد 24 سبتمبر 2017

نسبة المشاركة في الانتخابات الألمانية تجاوزت 41% حتى الآن

الانتخابات الألمانية - أرشيفية

برلين- (د ب أ):

أعلنت رئاسة الانتخابات الألمانية في فيسبادن اليوم الأحد أن نسبة المشاركة حتى فترة ما بعد الظهر، قاربت نسبتها في الانتخابات العامة السابقة في نفس تلك الفترة.

وأوضحت رئاسة الانتخابات أنه بحلول الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، أدلى 41.1 % من الناخبين الألمان بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية مقارنة بـ41.4 % في انتخابات عام 2013.

وجاء تحديد هذه النسبة بناء على متابعة المشاركة الانتخابية في مقار انتخابية مختارة، غير أن هذه النسبة لا تشمل الأصوات التي أرسلت بالبريد، ويتوقع الخبراء أن يحقق التصويت عبر البريد رقما قياسيا في هذا العام.

كانت النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بلغت 71.5%، ومن المتوقع أن تحقق هذه النسبة ارتفاعا طفيفا في العام الحالي نظرا لتزايد قوة الاستقطاب السياسي في هذا العام والجدل المتأجج حول حزب البديل من أجل ألمانيا، المنتمي للتيار اليميني الشعبوي.

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مصراوي Masrawy

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