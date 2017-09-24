بالصور.. وفد قبطي يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شارك القمص يعقوب راعي الكنيسة الأرثوذكسية بقرية بني بخيت التابعة لمركز بني سويف، أئمة ومشايخ القرية، اليوم الأحد، في استقبال، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هامش افتتاحه مسجد بالقرية، والتي مثلت لفتة طيبة وتجسيد واضح للوحدة الوطنية في أسمى معانيها ورسم لوحة وطنية خالصة تدل على متانة العلاقة بين أبناء الشعب البني سويفي.

وافتتح وزير الأوقاف يرافقه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، 11 مسجدا بعدد من مراكز المحافظة بعد إحلالها وتجديدها بمراكز: بني سويف، الواسطى، ناصر، ببا، وسمسطا، بينها 9 مساجد بالجهود الذاتية ومسجدان بتمويل من وزارة الأوقاف، وفرشتها وزارة الأوقاف على نفقتها الكاملة بإجمالي 4000 متر.

وبدأت فعاليات افتتاح المساجد بالمسجد الكبير بقرية بني بخيت مركز بني سويف بتكلفة 5 ملايين جنيه (جهود ذاتية) على مساحة إجمالية 500 متر، بعد إحلاله وتجديده، حيث تفقدا مكونات المسجد والذي يضم مكتبًا لتحفيظ القرآن ومصلى للسيدات، ومكتبة تم دعمها بإصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمدادها بأمهات الكتب والمراجع القيمة والنادرة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير الكتب الإسلامية بأماكن عديدة ولتكون هذه المكتبات مقاصد آمنة لنشر تعاليم الدين السمحة.

واستقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المساجد والمشاركة في حضرر مؤتمر " دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات".