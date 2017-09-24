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وزير الأوقاف: الإمام غير الملتزم بأداء الدروس خائن لله والوطن

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: الإمام غير الملتزم بأداء الدروس خائن لله والوطن

04:38 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإمام والخطيب غير ملتزم ببرنامج الدروس الدينية بالمساجد، "خائن لله والدين والوطن" لأنه مثال يسيئ إلى رجل الدين، متسائلًا: "كيف سيصدقه المصلون وهو غير ملتزم بعمله".

وأضاف وزير الأوقاف خلال لقائه بعدد من الأئمة والخطباء بقاعة المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، على هامش زيارته للمحافظة، اليوم الأحد، إن الوزارة أهدت 150 مقعدا دراسيا، لتوزيعها على المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالإضافة إلى 4 أطنان من اللحوم من وزارة الأوقاف سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أنه تم إعداد خطة يقوم بها رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية من التربية والتعليم والأوقاف لتوزيع هدايا وزارة الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجاً لوصول هذه المساعدات والبرامج التنموية لمستحقيها.

وافتتح وزير الأوقاف يرافقه محافظ بني سويف، اليوم الأحد، 11 مسجدا بعدد من مراكز المحافظة بعد إحلالها وتجديدها، بالإضافة إلى تسليمه 150 مقعدا مدرسيا و4 أطنات لحوم للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى حضوره المؤتمر الذي تنظمه جامعة بني سويف تحت عنوان "دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات" بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة بمدينة بني سويف.

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