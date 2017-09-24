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الداخلية: ضبط أجنبية وبحوزتها ٨٩ أمبول كوكايين بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط أجنبية وبحوزتها ٨٩ أمبول كوكايين بمطار القاهرة

04:31 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الداخلية: ضبط أجنبية وبحوزتها ٨٩ أمبول كوكايين بمطار القاهرة

مطار القاهرة

كتب - علاء عمران

تمكنت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال قدومها للبلاد وبحوزتها 89 أمبول يشتبه أن تكون لمادة الكوكايين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها –حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إنه تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت اعتزام "FERNANADA FERREIRA" تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مواليد 1992 - بتهريب كمية من المواد المخدرة لداخل البلاد .

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ترقب وصول المتهمة المذكورة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وتمكنت القوات الأمنية من ضبطها حال وصولها للبلاد قادمة من إحدى الدول الأفريقية، وبتفتيشها عُثر بحوزتها على ( 89 أمبول يشتبه أن تكون لمادة الكوكايين المخدر) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وأكد البيان، أن ذلك جاء في إطار توجيهات وزارة الداخلية بضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمجابهة مشكلة المخدرات والتصدي بكل حزم للعناصر الخطرة والنشطة وذلك من خلال استراتيجية جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لإجهاض مخططات العناصر الخطرة القائمة على جلب المواد المخدرة.

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مصراوي Masrawy

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